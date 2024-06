Drie thema's leggen we hen voor: West-Vlaanderen vergrijst. Hoe houden we een pensioen haalbaar en betaalbaar? Zelden stonden landbouw en natuur zo tegenover elkaar over de invulling van 'open ruimte'. En we zetten sterk in op energie op zee. Brengen we die ook goed aan land, en is er in West-Vlaanderen nog plaats voor windmolens?

Elke avond van deze 'Laatste Week' gaan West-Vlaamse toppolitici in debat. Dit is de cast: