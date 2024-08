Op de vierde plaats staat een nieuwe kandidaat: Rani Hoste. Ze zorgt voor verjonging op de lijst met 47 kandidaten en ook voor meer vrouwen op de lijst.

97 procent van de beleidsnota van de voorbije legislatuur is volgens CD&V gerealiseerd. Een goed rapport dus, maar er is nog werk: "Ik denk op vlak van mobiliteit, waarbij we in de binnenstad van Brugge plaatsen voorbehouden voor bewoners en handelaars. Er moeten ook nog een aantal werken uitgevoerd worden, zoals de onderdoorgang aan het station."