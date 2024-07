Zelf heeft Vanderjeugd nog niets laten weten over zijn toekomst als burgemeester in Staden. Ook de partij Open Vld heeft (nog) geen beslissing gemaakt.

Nu reageert wel de grootste oppositiepartij van Staden: "In feite moet hij zelf eens in de spiegel kijken en zich de vraag stellen of hij nog functioneerbaar is. Als dat niet het geval is, moet hij een stap opzij zetten", zegt Ludwig Willaert van CD&V Staden.