In de kamer strandt CD&V nipt onder 15 procent van de stemmen en wordt het de vierde partij na Vooruit. Ze houden twee van de drie zetels.

Nathalie Muylle, lijstrekker Kamer bij CD&V: "Ik heb altijd gezegd voor mij is één doelstelling: de drie zetels die we nu hebben willen we behouden. Ook wij gaan achteruit en we komen een stuk op de lijn te liggen van de collega's in de andere provincies. Die tendens zet zich voort."

De West-Vlaamse kopstukken verzamelen gisteravond in Gits bij Hooglede. De sfeer is er niet uitgelaten, maar het kon al bij nog slechter, klinkt het. De partij is niet helemaal van de kaart geveegd.

Voor het Vlaams parlement valt CD&V terug van 5 naar 4 zetels. Naast Crevits en Bart Dochy, zijn ook Loes Vandromme uit Poperinge en Brecht Warnez uit Wingene zijn verkozen.

Loes Vandromme: "In Poperinge ben ik heel tevreden. Als je de kaart van Vlaanderen bekijkt, dan zijn wij met Poperinge met enkele anderen de enigen die eigenlijk nog oranje kleuren. Op Vlaams niveau is dat een opsteker. De mensen heel dicht bij mij geloven in mij."



Brecht Warnez: "Er is natuurlijk veel dankbaarheid naar de lijsttrekkers die alles gegeven hebben. Maar we hadden gehoopt dat we iets meer konden halen. Het is niet super positief natuurlijk."