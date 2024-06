In Brugge was zondag N-VA de grootste, voor Vlaams Belang, in Oostende was het net andersom. Dirk De fauw, burgemeester Brugge (CD&V): “Dat Vlaams Belang zo sterk wordt in West-Vlaanderen, dat stoort me . Maar we zien dat er nationaal gestemd is. Het zijn ook de tenoren, de partijvoorzitters, die aan bod gekomen zijn in de verkiezingen en niet zozeer de lokale mandatarissen."