CD&V zakt voorlopig bij alle eerste resultaten in West-Vlaanderen. Brecht Warnez wil nog geen conclusies trekken: "We zien dat de nationale tendenzen gevolgd worden. Hier en daar gaan we achteruit, maar het is nog heel vroeg om echt analyses te maken. We zullen het vanavond zien binnen een drietal uur. Dan weten we meer."