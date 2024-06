Van alle West-Vlamingen die mochten stemmen, bleven er zo’n 90.000 thuis op verkiezingszondag. Dat is bijna 1 op 10. Het aantal ligt in dezelfde lijn als bij de vorige verkiezingen in 2019.



Voor de Kamer kregen bijna 953.000 West-Vlamingen een oproepingsbrief in de bus. Bijna 93.000 stuurden hun kat of 9,7%. West-Vlaanderen ligt hiermee in de lijn van de andere provincies. In Brussel en Wallonnië lag de opkomst een stuk lager.



Nog dit: zo’n 4,6 % van de uitgebrachte stemmen waren blanco of ongeldig bij ons. Dat is iets minder dan bij de vorige verkiezingen.