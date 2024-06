Voor de bewoners van Woonzorgcentrum De Plataan in Izegem is het gemakkelijk stemmen, want het stembureau is in het gebouw zelf. Toch is dat niet voor elke inwoner het geval: “We zien toch dat we veel volmachten hebben. Sommige mensen zien zelf de verplaatsing niet meer zitten”, duidt Lieselotte Deprez, voorzitter van het stembureau in De Plataan.