Toch wordt Vlaanderen volgens Jambon nog "geremd" in zijn ambities en dat heeft volgens hem vooral te maken met de "grote weeffouten" in de staatsstructuur en met de versnippering in de bevoegdheden.

Dat is volgens hem onder meer het geval op het vlak van arbeidsmarktbeleid, gezondheidsbeleid, justitie, fiscaal beleid en energiebeleid.

Zelf pleit Jambon daarom samen met zijn partij N-VA voor een "confederale omslag waarbij zo veel mogelijk bevoegdheden naar de deelstaten komen". Nu N-VA-voorzitter Bart De Wever formateur is geworden, is het afwachten in hoeverre N-VA haar communautaire dromen kan realiseren. "Het is nu aan ons om ook anderen daarvan te overtuigen", aldus Jambon.