Programma's

Provincieraadsverkiezingen: mobiliteit en fietsen

In Het Provinciaal Hof brengen we de lijsttrekkers voor de provincieraadsverkiezingen samen. Wat doet de provincie rond mobiliteit en fietsen? Is dat genoeg en waar liggen de uitdagingen? Stem goed voorbereid voor de provincieraad en kijk naar Het Provinciaal Hof.