In het ziekenhuis dragen medewerkers en bezoekers het gele lintje, symbool van verbondenheid en steun. “Net zoals het lintje, draag je kanker niet alleen,” zegt de organisatie.

Doorheen de dag worden patiënten verwend met allerlei ontspannende activiteiten. Vrijwillige schoonheidsconsulentes bieden massages, pedicures en gelaatsverzorgingen aan. In de namiddag staat een bingo-spelnamiddag op het programma, met leuke prijzen, koffie en taart. “We willen vooral plezier, ontspanning en contact tussen lotgenoten stimuleren,” klinkt het bij SJKI.