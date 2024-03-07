“Hartverwarmend”: verwenmomenten voor patiënten & bezoek van actrice Bianca Vanhaverbeke op Dag tegen Kanker
Vandaag doet het Sint-Jozefsziekenhuis in Izegem (SJKI) opnieuw mee aan de Dag tegen Kanker. Met verwenactiviteiten en een bezoek van actrice Bianca Vanhaverbeke wil het ziekenhuis zijn oncologische patiënten en hun naasten een warme dag bezorgen.
Elke derde donderdag van oktober organiseert Kom op tegen Kanker de Dag tegen Kanker, een moment van solidariteit met iedereen die met de ziekte geconfronteerd wordt. Ook het Sint-Jozefsziekenhuis Izegem sluit zich op 16 oktober aan bij die actie.
"Kanker draag je niet alleen"
In het ziekenhuis dragen medewerkers en bezoekers het gele lintje, symbool van verbondenheid en steun. “Net zoals het lintje, draag je kanker niet alleen,” zegt de organisatie.
Doorheen de dag worden patiënten verwend met allerlei ontspannende activiteiten. Vrijwillige schoonheidsconsulentes bieden massages, pedicures en gelaatsverzorgingen aan. In de namiddag staat een bingo-spelnamiddag op het programma, met leuke prijzen, koffie en taart. “We willen vooral plezier, ontspanning en contact tussen lotgenoten stimuleren,” klinkt het bij SJKI.
Warme steun
Ook actrice Bianca Vanhaverbeke, afkomstig uit Izegem, kwam langs om de patiënten een hart onder de riem te steken. “Het is mooi om te zien hoeveel warmte en steun hier samenkomen,” zegt ze.
De Dag tegen Kanker is een initiatief van Kom op tegen Kanker, en wordt in heel Vlaanderen gedragen door ziekenhuizen, verenigingen en vrijwilligers.