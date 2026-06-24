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Brugge

KIJK | Schat­tig: een­den­fa­mi­lie stapt Brug­se dag­blad­han­del binnen

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Dagbladhandel Michiel en Ann in Brugge heeft wel heel speciale klanten over de vloer gekregen, een eendenfamilie.

Of mama eend en haar kroost op de lotto kwam spelen, of gewoon de krant kopen, dat blijft onduidelijk. Feit is dat moeder haar 8 kuikens in flinke pas richting binnenkoer begeleidt. 

Net daarvoor waren ze al de drukke Gistelsesteenweg overgestoken. De eendenfamilie is daarom in een doos verzameld, en weer losgelaten in de Koude Keuken. Daar is ook een vijver, waar ze echt thuishoren.

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Redactie

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